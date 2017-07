‘Pochettino hakt knoop door over toekomst van gewilde Vincent Janssen’

Vincent Janssen krijgt nog één seizoen de kans om zich te bewijzen bij Tottenham Hotspur. Dat schrijft de Daily Mail dinsdagochtend. De voormalig topscorer van de Eredivisie staat in de belangstelling van Borussia Mönchengladbach, het Crystal Palace van Frank de Boer en PSV, maar gaat komend seizoen de concurrentie aan met Harry Kane.

Mauricio Pochettino heeft de knoop doorgehakt over de kwestie-Janssen, schrijft de krant. Daardoor ligt het niet in de lijn der verwachting dat Tottenham deze zomer nog een nieuwe spits haalt. De nummer twee van het afgelopen seizoen wil Kane niet laten gaan. Ook andere sterkhouders, zoals Dele Alli en Eric Dier, mogen van voorzitter Daniel Levy niet vertrekken. Ondanks het vertrek van onder meer Kyle Walker naar Manchester City heeft Tottenham nog geen enkele aankoop gedaan.

Janssen kwam een jaar geleden voor 20 tot 22 miljoen euro over van AZ. De verwachtingen waren hooggespannen voor zijn debuutseizoen, maar in 27 optredens in de Premier League kwam de Nederlander tot slechts 2 doelpunten. De 23-jarige aanvaller ligt nog drie seizoenen vast op White Hart Lane. Janssen krijgt de komende jaargang de kans om te bewijzen dat hij geen miskoop is, maar als de jaargang opnieuw tegenvalt lijkt een transfer onvermijdelijk.