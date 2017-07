Huntelaar leert bij Ajax nog bij: ‘Dan kijk ik vooral waarom hij iets doet’

Kasper Dolberg geniet van de aanwezigheid van concurrent Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax. De negentienjarige aanvaller weet dat hij geen moment mag verslappen, omdat zijn ervaren ploeggenoot niet naar Ajax is teruggekeerd om af te bouwen. "Er waren al twee jaar lang geruchten dat Klaas-Jan terug zou komen, dus een echt grote verrassing was het niet", zegt Dolberg.

Dolberg vindt de aanwezigheid van Huntelaar 'interessant'. "Hij is ervaren en hopelijk kan ik een beetje naar hem kijken hoe hij het in bepaalde situaties doet. Daardoor kan ik een betere spits worden", zo vertelt Dolberg aan De Telegraaf. Huntelaar zelf vindt het 'extra leuk' om met de tiener te werken. "Kasper staat er voor mij wel symbool voor dat er heel veel uit dit team kan worden gehaald. Het belangrijkste is dat we nu gaan presteren en voor het kampioenschap gaan."

Dolberg ziet zichzelf niet als nummer één, omdat hij Huntelaar een uitstekende, ervaren spits vindt. "De beste moet spelen. Als ik dat niet ben, word ik niet opgesteld. Dus ik zal vlijmscherp moeten zijn. Als je zo’n speler achter je hebt, word je gedwongen nóg meer uit jezelf te halen." Dolberg prijst de kwaliteiten van de ex-speler van onder meer Real Madrid en AC Milan. "Hij is een ongelooflijk goede afmaker en op de trainingen schiet hij echt elke bal tussen de palen. Maar ik let op meer dingen. Vooral op hoe hij zich in het strafschopgebied beweegt. Wanneer hij gaat, waarheen en hoe."

Huntelaar vindt dat ook hij nog altijd van anderen kan leren, jong of oud. "Dan kijk ik vooral waarom hij iets doet en hoe dat afloopt. We gaan proberen elkaar de komende tijd nog beter te maken. Wij als spitsen onder elkaar, maar ook met de rest van het team. Dat is de slag die we de komende tijd moeten maken."