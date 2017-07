‘Chelsea wil Van Dijk betrekken in biedingen van in totaal 165 miljoen euro’

Chelsea gaat werk maken van de komst van onder meer Virgil van Dijk, zo schrijven diverse Britse media dinsdag. De Londense club begon traag aan de transferperiode, maar haalde inmiddels Willy Caballero, Antonio Rüdiger, Tiemoué Bakayoko en Álvaro Morata, en wil naar verluidt nog 165 miljoen euro uitgeven. Van Dijk is een van de drie spelers die Antonio Conte in de komende weken graag naar Stamford Bridge ziet komen.

Van Dijk ligt op ramkoers met Southampton, dat weigert medewerking te verlenen aan een transfer van de gewilde verdediger. De Nederlander is uit de selectie gezet en maakt ook geen deel uit van de mini-tournee door Frankrijk. Van Dijk wordt al maandenlang aan Liverpool en Arsenal gelinkt, maar volgens de laatste berichten uit Engeland ligt Chelsea nu op pole position voor de ex-speler van FC Groningen en Celtic.

Naast Van Dijk zou Conte ook graag Alex Sandro van Juventus en Antonio Candreva van Internazionale willen aantrekken. De manager van Chelsea kent de twee goed uit zijn periode bij Juventus en het nationale elftal van Italië. In totaal zou het gaan om een totaalbedrag van 165 miljoen euro voor het drietal. De Londenaren worden ook nog met spelers als Fernando Llorente (Swansea City) en Richarlison (Fluminense) in verband gebracht. Llorente en Conte kennen elkaar eveneens van hun periode in Turijn.

Conte heeft momenteel zestien veldspelers tot zijn beschikking, exclusief de keepers, en wil zijn selectie versterkt zien worden. John Terry, Nathan Ake, Nathaniel Chalobah en Asmir Begovic verlieten de Londenaren definitief en de verwachting is dat Diego Costa en Nemanja Matic ook nog deze maand vertrekken. Chelsea heeft Kurt Zouma en Ruben Loftus-Cheek op huurbasis weggedaan en verkocht John Obi Mikel, Oscar en Branislav Ivanovic in januari.