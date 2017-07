Dolberg lacht: ‘Real Madrid is wel okay voor me’

Ajax maakte enkele weken bij monde van directeur spelersbeleid Marc Overmars duidelijk dat Kasper Dolberg deze zomer absoluut niet te koop is. De jonge aanvaller beschouwt het statement als een compliment, maar het was hij zelf ook verwachtte. "Het is misschien raar in het huidige voetbal, waarin iedereen te koop is. Maar hij heeft een statement gemaakt. En dat vind ik prima. Ik wil blijven en ga zeker niet weg."

Dolberg werkt sinds enkele weken samen met een ervaren ploeggenoot, Klaas-Jan Huntelaar. Hij wijst de Deen erop dat het voor een jonge speler belangrijk is om veel wedstrijden op een zo goed mogelijk niveau te spelen. "Als je nu nog naar Real Madrid wilt, kun je beter een tussenstapje maken in een competitie als Duitsland of Engeland. En als je daar laat zien dat je rijp bent voor de echte top, moet je gaan, natuurlijk."

"Maar het is voor Kasper zaak zich op het nu te concentreren", benadrukt Huntelaar. "De rest komt vanzelf, want hij heeft de kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat hij – net als een aantal anderen – de potentie heeft om heel hoog te spelen." Dolberg zou blij zijn als zijn carrière eruit zou zien als die van Huntelaar, al kiest hij zijn eigen weg. "Real Madrid is wel okay voor me", vertelt Dolberg lachend, om daar vervolgens serieus aan toe te voegen: "En AC Milan en Schalke 04 zijn mooie clubs en iedereen droomt ervan om tweede en derde op het WK te worden. Maar ik kies mijn eigen weg."