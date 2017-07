‘Ik hoor de eerste doelman van Feyenoord te zijn’

Giovanni van Bronckhorst neemt na zaterdag, wanneer Feyenoord in een oefenduel aantreedt tegen Real Sociedad, een beslissing over de positie van eerste doelman. Kenneth Vermeer mag zich in dat duel bewijzen, nadat Brad Jones in de oefenwedstrijd tegen SC Freiburg (1-0 verlies) onder de lat stond. Laatstgenoemde had afgelopen seizoen een groot aandeel in het behalen van de eerste kampioensschaal sinds 1999.

"Ik hoor eerste keeper van Feyenoord te zijn”, zegt Vermeer echter in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik vind ook dat je daar als sportman vanuit moet gaan. Het zou slecht zijn als het anders was, Brad denkt hetzelfde van zichzelf. Alles zal ik eraan doen om de trainer ervan te overtuigen dat ik in het doel hoor." Het dagblad wijst er echter op dat Van Bronckhorst een coach is die hecht aan vastigheden en dat Feyenoord tegen Freiburgogenschijnlijk met de beoogde basisploeg startte.

"Zelf heb ik nog geen idee welke kant het opgaat”, is Vermeer nuchter onder de concurrentiestrijd. "Meer dan mijn best kan ik niet doen." Vermeer beschouwt zijn huidige situatie niet anders dan die in 2014, toen Erwin Mulder voor hem moest wijken. "Strijden moet je altijd. Garanties krijg je nooit. Dat geldt voor elke keeper. Afgelopen winterstop was ik nog niet geheel fit. Had ik die voorbereiding op de tweede seizoenshelft wél volledig mee kunnen draaien, had de trainer toen misschien wel voor mij gekozen. Dat weet je toch niet. Wat voor mij vaststaat is dat ik wil spelen."