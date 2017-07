‘SC Heerenveen blaast gesprekken met Feyenoord definitief af’

Het is onwaarschijnlijk dat Lucas Woudenberg naar sc Heerenveen vertrekt. Volgens Omrop Fryslan wil de Friese club de linkerverdediger alleen definitief van Feyenoord overnemen en is een huurperiode geen optie. De regerend landskampioen wil Woudenberg echter alleen maar op huurbasis laten vertrekken.

Feyenoord is te spreken over de kwaliteiten van Woudenberg, ook al is de 23-jarige linksback de dupe van de komst van Ridgeciano Haps. Na diens komst van AZ is Woudenberg nu de derde linksback in de selectie van de Rotterdammers, daar Giovanni van Bronckhorst ook nog over Miquel Nelom beschikt.

Het afgelopen seizoen kwam Woudenberg slechts 481 minuten in actie in de Eredivisie. Heerenveen is op zijn beurt al een paar weken op zoek naar een nieuwe linksback, na het vertrek van Lucas Bijker.

Het ligt voor de hand dat Woudenberg, die nog tot medio 2019 op de loonlijst staat, op huurbasis naar stadsgenoot Sparta Rotterdam gaat. De club uit Rotterdam-West deed donderdag overigens zaken met Heerenveen: de clubs zullen deze week de overgang van rechtsback Denzel Dumfries naar het Abe Lenstra Stadion wereldkundig maken.