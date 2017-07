‘Ik wilde meteen na het seizoen met Monaco al naar Manchester City’

Manchester City rondde de langverwachte komst van Benjamin Mendy maandagmiddag voor 58 miljoen euro eindelijk af. De 23-jarige linkervleugelverdediger maakte het afgelopen seizoen indruk namens AS Monaco, maar aasde naar eigen zeggen al geruime tijd op een overstap naar het Etihad Stadium.

"Dat is wat ik vanaf het begin al wilde. Toen het seizoen erop zat met Monaco, sprak ik met mijn familie en ik had alles al duidelijk in mijn hoofd: ik wilde naar Manchester City. Ik ben erg blij", vertelt hij op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. De Fransman is de zesde zomeraanwinst voor the Citizens. "Manchester City is erg actief op de transfermarkt, wat betekent dat ze een sterke en competitieve ploeg hebben."

Mendy denkt het nodige toe te kunnen voegen aan de selectie van Josep Guardiola, zowel op als naast het veld. "Ik ben een leider. Ik ben iemand die altijd een glimlach op zijn gezicht heeft en ervan houdt zijn blijdschap te delen met teamgenoten. Ik denk dat ik goed in de groep pas. Als linksback kan ik de ploeg voorzien van creativiteit en de aanvallers van assists", besluit de duurste verdediger aller tijden.