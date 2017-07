Liverpool wil af van miskoop: ‘Er zal een club zijn die hem goed kan gebruiken’

Lazar Markovic is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken als speler van Liverpool. Jürgen Klopp laat maandag weten dat de 23-jarige vleugelaanvaller mag uitkijken naar een nieuwe club en daarbij op de medewerking van de Engelse grootmacht kan rekenen. Het huidige contract van Markovic bij Liverpool loopt nog twee jaar door.

Markovic werd het afgelopen seizoen al op huurbasis gestald bij Sporting Portugal en Hull City en inmiddels is duidelijk dat de 22-voudig international van Servië geen toekomst heeft op Anfield. "Het is geen geheim dat als hij een club vindt, we de onderhandelingen zullen aangaan. De situatie is hetzelfde als vorig jaar", vertelt de manager in gesprek met Liverpool Echo.

Liverpool had in de zomer van 2014 liefst 25 miljoen euro over om Markovic los te weken bij Benfica, maar de club beleefde weinig plezier aan de flankspeler: hij speelde in drie jaar tijd slechts negentien competitiewedstrijden voor the Reds. "Hij is een erg goede speler. Ik mag hem graag als persoon. Hij is nu weer volledig fit. Hij kampte eerder met liesklachten, maar daarvan is hij nu hersteld. Er zal een club zijn die hem goed kan gebruiken", besluit Klopp.