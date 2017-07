Oranje wint opnieuw en plaatst zich voor kwartfinales

Nederland heeft zich maandagavond voor de kwartfinales van het WEURO 2017 geplaatst. Het team van Sarina Wiegman was in Tilburg met 1-2 te sterk voor België en zette zodoende ook de derde groepswedstrijd om in een zege, na de eerdere overwinningen op Denemarken en Noorwegen. Nederland neemt het nu op tegen de runner-up van Groep B: Zweden of Duitsland.

De eerste helft ging rommelig van start. De zenuwen op het veld waren zichtbaar en een harde botsing tussen Anouk Dekker en Maud Coutereels zorgde ervoor dat de wedstrijd minuten stillag. De meeste dreiging in de eerste 25 minuten ging uit van Shanice van de Sanden, maar het was een strafschop die de ban brak. Jackie Groenen werd aangetikt door Coutereels en de arbiter wees naar de stip.

Spitse benutte de strafschop in de 27e minuut feilloos, net als tegen Denemarken. Oranje zocht naar een tweede treffer nog voor rust, zette België onder druk, maar individuele acties van Lieke Martens en Van de Sande resulteerden niet in een doelpunt Ook niet in de zes minuten extra tijd vanwege de blessurebehandeling na de harde botsing tussen Coutereels en Dekker, die het duel konden voortzetten.

Oranje startte sterk aan de tweede helft, met gevaar van Martens en Groenen. Het team van Wiegman kwam minuten later echter goed weg. Tessa Wullaert gaf hard en laag voor, waarna de inzet van Janice Cayman maar net over het doel van Sari van Veenendaal ging. Twee minuten na een kans voor Vivianne Miedema verscheen uit het niets de 1-1 op het scorebord. Wullaert leek de bal blind naar voren te schieten, maar de bal plofte bij de tweede paal ineens binnen. Sari van Veenendaal zat compleet mis: 1-1.





De krachtmeting in Tilburg werd wat grimmiger, maar een gelukkig doelpunt had een bevrijdend effect op Oranje. Een schot van Martens caramboleerde via een Belgisch been over de keeper heen: 1-2. Een hard gelag voor België, dat geen antwoord had op de treffer van Martens. Miedema had nog koppend voor de 1-3 kunnen zorgen, maar Justien Odeurs redde. Van Veenendaal maakte in de slotminuten haar fout goed. Wullaert schoot van ver, maar de keeper tikte de bal over. Kika van Es haalde daarna een kopbal van Heleen Jacques van de lijn.