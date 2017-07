Heerenveen versterkt verdediging met basiskracht van Sparta Rotterdam

SC Heerenveen heeft zich weten te versterken met Denzel Dumfries. De 21-jarige rechtervleugelverdediger komt over van Sparta Rotterdam en zal een contract voor vier seizoenen tekenen in het Abe Lenstra Stadion, zo meldt De Telegraaf maandagavond. Dumfries had nog een contract tot halverwege 2019 in Rotterdam, waardoor Sparta een vergoeding overhoudt aan de transfer.

Dumfries is bij Heerenveen de opvolger van Stefano Marzo, die eerder deze zomer overstapte naar Lokeren. Hij was afgelopen weekeinde nog met Sparta afgereisd naar Oostenrijk voor een trainingskamp, maar doordat Heerenveen vaart heeft gezet achter de onderhandelingen is de verwachting dat de back nog binnen 48 uur zal aansluiten bij de selectie van Jurgen Streppel.

Zodoende komt er na drie jaar een einde aan het dienstverband van Dumfries op Het Kasteel. De geboren Rotterdamer werd in de zomer van 2014 opgepikt bij de amateurs van Barendrecht en debuteerde ruim een half jaar later in de Jupiler League. Het afgelopen seizoen speelde hij 31 competitiewedstrijden voor Sparta, waarin hij goed was voor één doelpunt.