‘FC Utrecht trekt conclusies en zet streep door komst Sneijder’

FC Utrecht zou achter de schermen druk bezig zijn met de komst van Wesley Sneijder, maar de kans lijkt klein dat de 33-jarige middenvelder zijn carrière zal vervolgen in de Domstad. Volgens het Algemeen Dagblad vormen voornamelijk de financiële eisen die Sneijder stelt een struikelblok voor Utrecht.

De recordinternational van het Nederlands elftal is transfervrij nadat zijn contract bij Galatasaray anderhalf week geleden werd ontbonden, maar zijn salaris zou met geen mogelijkheid op te hoesten zijn voor Utrecht. Eigenaar Frans van Seumeren had eerder al laten weten dat het financieel moeilijk zou worden voor de club om Sneijder in te lijven en de zakenman lijkt zijn conclusies nu definitief te hebben getrokken. Volgens de NOS zou Sneijder mikken op een jaarsalaris van vier miljoen euro. Zover zou Utrecht niet willen gaan, maar de club had met behulp van investeerders wel het salarisplafond van 2,5 ton willen doorbreken voor de middenvelder.

Van Seumeren had een deel van zijn aandelen willen verkopen om de komst van Sneijder te bekostigen. Het salaris van de spelmaker zou door Utrecht zelf betaald moeten worden; eventueel tekengeld zou voor rekening van de eigenaar komen. De geboren Utrechter heeft daarnaast nog meer opties. Zo wordt ook Ajax nog altijd in verband gebracht met Sneijder, die eerder een transfer naar Sampdoria al zag afketsen. Vanuit de Major League Soccer zou hij kunnen rekenen op de belangstelling van Los Angeles FC en Montreal Impact, terwijl ook Zenit Sint-Petersburg de situatie rondom Sneijder nauwlettend in de gaten zou houden.