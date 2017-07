‘Everton meldt zich met bod van vijftig miljoen euro opnieuw in Wales’

Het lijkt Ronald Koeman er alles aan gelegen Gylfi Sigurdsson naar Everton te halen. Het doorgaans goed ingelichte Sky Sports meldt maandagavond dat the Toffees zich met een bod van liefst 50,4 miljoen euro hebben gemeld bij Swansea City teneinde de 27-jarige middenvelder over te nemen.

Everton had eerder al een bod van 45 miljoen euro afgewezen zien worden door Swansea, maar met het verbeterde voorstel hoopt de club Sigurdsson alsnog los te kunnen weken. Het zou gaan om een vaste transfersom van 44,9 miljoen euro, die door middel van allerlei bonussen uiteindelijk zou kunnen oplopen tot ruim vijftig miljoen euro.

Sigurdsson kan na Jordan Pickford, Michael Keane, Davy Klaassen, Wayne Rooney, Sandro Ramírez, Henry Onyekuru en Cuco Martina alweer de achtste zomeraanwinst worden voor Koeman. De middenvelder uit IJsland speelde in Engeland al eerder voor Reading, Crewe Alexandra, Shrewsbury Town en Tottenham Hotspur. Hij was het afgelopen seizoen in de Premier League in 38 wedstrijden goed voor 9 doelpunten en 13 assists.