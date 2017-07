Morata gaat eindelijk werken met Conte: ‘Ik was teleurgesteld in 2014’

Álvaro Morata maakte afgelopen week de overstap van Real Madrid naar Chelsea en gaat in Londen werken met Antonio Conte. De Spaanse aanvaller was in 2014 al eens dicht bij een samenwerking met de trainer bij Juventus, maar dat ging toen niet door omdat Conte besloot aan de slag te gaan als bondscoach van Italië.

Morata werd in juli 2014 door Conte weggeplukt bij Real Madrid, maar de oefenmeester trad een maand later zelf in dienst bij de Italiaanse voetbalbond. "Ik weet dat Antonio me in het verleden al wilde hebben en ik wilde graag onder hem spelen. Eindelijk heeft het lot ons samengebracht", zegt de miljoenenaankoop van the Blues op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. "Ik was teleurgesteld in 2014 toen hij vertrok. Ik kende een goed jaar, maar ik wilde graag met deze trainer werken en nu kan ik dat ook eindelijk doen."

"Ik ben bekend met zijn manier van werken en zijn technische staf", vervolgt Morata. Conte wist Chelsea het afgelopen seizoen naar de landstitel in de Premier League te leiden en maakte naam in Engeland vanwege het 3-5-2-systeem dat hij hanteert. "Hij houdt zich veel bezig met de tactiek van zijn elftal. Ik houd van de manier waarop hij zijn elftal laat spelen en ben bekend met het systeem."

Morata treedt bij Chelsea in de voetsporen van enkele grote namen uit het verleden. "Toen ik jong was heb ik Didier Drogba, Andriy Shevchenko en Fernando Torres zien spelen en dacht ik dat in binnen een paar jaar hun plaats zou kunnen overnemen", vervolgt hij. "Het is een droom om het rugnummer 9 bij Chelsea te dragen. Ik kan niet wachten om te gaan spelen op Stamford Bridge en in de Premier League."