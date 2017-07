Villarreal betaalt twaalf miljoen euro voor komst van Spaans international

Pablo Fornals keert terug bij Villarreal. De Spaanse club kondigt maandagavond via de officiële kanalen de komst van de 21-jarige middenvelder aan. Málaga ontvangt een bedrag van twaalf miljoen euro, de transferclausule, voor de verkoop van Fornals, die zich een contract voor vijf seizoenen met de Oost-Spaanse club heeft getekend.

Fornals speelde in het verleden vijf jaar in de jeugdopleiding van Villarreal. Hij belandde uiteindelijk in de jeugdopleiding van streekgenoot Castellón, en wekte daar de aandacht van Málaga. In september 2015 maakte de middenvelder zijn debuut in LaLiga, in een uitwedstrijd tegen Real Madrid.

Fornals speelde in de voorbije twee seizoenen 63 officiële wedstrijden en was daarin goed voor 10 doelpunten. De progressie van de middenvelder, die ook aan Arsenal werd gelinkt, leidde tot een debuut voor Spanje Onder-21 én de A-selectie. Met de komst van Fornals speelt Villarreal, dat zich eerder met Enes Ünal, Andrés Fernández en Rubén Semedo versterkte, in op het waarschijnlijke vertrek van Jonathan dos Santos.