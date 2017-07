‘Neymar is van harte welkom bij Real Madrid, namens ons allemaal’

Neymar wordt hevig in verband gebracht met een recordtransfer van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. De aanvaller van Barcelona is echter ook welkom bij aartsrivaal Real Madrid, grapt Casemiro. Als ploeggenoot van de aanvaller bij het nationale team van Brazilië weet Casemiro namelijk dat Neymar van toegevoegde waarde kan zijn voor ieder team.

"Wat hij gaat doen, weet ik niet. Dat is aan hem", zegt de middenvelder van de Koninklijke na afloop van het oefenduel van Real tegen Manchester United in gesprek met Globo Esporte. Ondanks dat Real en Barça elkaars rivalen zijn, kan de Braziliaan het wel waarderen als Neymar naar Madrid verhuist. "Waarom zou hij hier niet kunnen spelen? Hij is hier welkom, namens ons allemaal", zei Casemiro met een brutale blik, na het oefenduel met Manchester United.

De kans dat Neymar ook voor de Champions League-winnaar van vorig seizoen zal gaan spelen, is logischerwijs klein, weet ook Casemiro: "Ik spreek Neymar niet vaak, maar het is een geweldige voetballer. Ik heb bewondering voor hem. Hij weet waar hij mee bezig is. Of hij nou bij Barcelona blijft of dat hij vertrekt: ik wens hem al het geluk van de wereld."