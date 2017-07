Pogba overtuigde Lukaku: ‘Hij reed altijd met opzet langs Old Trafford'

Romelu Lukaku maakte deze maand voor 85 miljoen euro de overstap van Everton naar Manchester United en werd daarmee na Paul Pogba de op één na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van the Red Devils. De 24-jarige Belg onthult maandag dat nota bene Pogba hem wist te overtuigen zijn carrière op Old Trafford te vervolgen.

Het duo vierde deze zomer samen vakantie in de Verenigde Staten. "Hij vroeg mij wat ik wilde en ik vertelde hem dat ik erover nadacht om voor Manchester United te tekenen", haalt Lukaku terug op het digitale thuis van de Engelse grootmacht. "Ik woon in de buurt van Manchester en reed altijd langs Old Trafford met vrienden om hen om hun mening te vragen. Paul reed altijd met opzet langs Old Trafford als we wat gingen eten in het centrum."

De spits heeft zijn eerste weken bij zijn nieuwe werkgever er inmiddels opzitten. "Het eerste wat me opviel toen ik voor mijn eerste dag arriveerde, was dat er een speciale sfeer heerste", vervolgt hij. "Veel spelers vertelden mij dat dit een speciale groep is, die bestaat uit jonge, hongerige jongens. Tijdens trainingen wil elke speler winnen; het voelt goed om onderdeel te zijn van deze groep."

United speelde vorig seizoen geen rol van betekenis in de Engelse titelrace, maar daar wil Lukaku verandering in brengen. "Ik ben naar deze club gekomen om prijzen te winnen. Voor mij staat Manchester United voor het winnen van prijzen. De grootste club in de wereld staat voor het winnen van prijzen. Ik heb United als jonge jongen bijna ieder jaar kampioen zien worden. Ik wil graag onderdeel worden van de geschiedenis van de club."