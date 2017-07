‘Ajax, Heerenveen, PEC Zwolle én Jaap Stam willen United-talent’

Ajax heeft een oogje op Cameron Borthwick-Jackson, zo meldt de Daily Mail maandag. De linksback van Manchester United, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, kan niet op veel speelminuten rekenen onder manager José Mourinho, waardoor een (tijdelijke) overstap naar Amsterdam tot de mogelijkheden behoort.

Het jeugdexponent van the Red Devils geniet echter ook interesse van Leeds United en het Reading van Jaap Stam, terwijl ook sc Heerenveen en PEC Zwolle zouden azen op de diensten van de twintigjarige vleugelverdediger. Vorig jaar kwam de Engelsman, die in 2016 tot jeugdspeler van het jaar werd benoemd door United, slechts tot zeven optredens voor Wolves.

Borthwick-Jackson gaf vorig jaar zomer in een interview met FourFourTwo aan dat Mourinho hem als een 'topspeler' ziet. Ook zei hij in het vraaggesprek dat zijn toekomst zou worden geëvalueerd na zijn periode bij Wolves: "Mourinho houdt mij altijd in de gaten en stuurt mensen die naar mij gaan kijken. Toen ik geblesseerd raakte en weer beter werd, zei hij: 'De selectie is momenteel te groot, maar ik voorzie een grote toekomst voor jou bij de club.'"