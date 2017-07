De Boer: ‘Riedewald zal echt van toegevoegde waarde zijn in onze selectie’

Jaïro Riedewald mag sinds maandag speler van Crystal Palace noemen. De verdediger tekende in Londen een contract voor vijf jaar en gaat daar opnieuw samenwerken met Frank de Boer, onder wie hij debuteerde in het eerste elftal van Ajax. Riedewald kijkt uit naar zijn avontuur bij the Eagles en kan niet wachten om te gaan voetballen in de Premier League.

"Ik ben blij om aan te sluiten bij Crystal Palace en blij dat ik de kans krijg om te spelen in de Premier League", vertelt de verdediger annex middenvelder op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Het is een hele sterke competitie om in te spelen en het is een geweldige mogelijkheid om wederom onder Frank de Boer te werken na mijn periode met hem bij Ajax. Ik kijk ernaar uit mijn ploeggenoten te ontmoeten en om de voorbereiding op het komende seizoen te starten."

Ook De Boer is blij met de komst van zijn landgenoot: "Jaïro Riedewald is een speler die ik goed ken van mijn periode bij Ajax, dus ik ben heel tevreden dat hij nu een speler is van Crystal Palace. Hij zal echt van toegevoegde waarde zijn in onze selectie. Jaïro is een jonge speler, maar heeft al heel veel ervaring. Ik weet ook dat hij uitkijkt naar voetballen in de Premier League."