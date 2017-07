Vitesse heeft beet en haalt Europees kampioen op huurbasis

Mason Mount versterkt de gelederen van Vitesse, zo meldt de club uit Arnhem maandagavond via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvallende middenvelder, die deze zomer met Engeland Onder-19 Europees kampioen werd, komt per direct op huurbasis over van Chelsea.

Mount trainde al als zesjarige mee bij Chelsea, waar hij vanaf Onder-8 alle jeugdteams doorliep. De veelvoudig Engels jeugdinternational drukte op het EK Onder-19 nadrukkelijk zijn stempel met een doelpunt en vier assists. Niet voor niets werd Mount bij Chelsea afgelopen seizoen verkozen tot ‘Academy Player of the Year’. "Vitesse voelt voor mij als de juiste volgende stap in mijn carrière. Vitesse gaf mij een goed gevoel in de gesprekken", zo legt de tiener uit op de clubsite van Vitesse.

"Ook heb ik gesproken met andere spelers zoals Lewis Baker en Mukhtar Ali, die allemaal positief waren over de club. Ik heb heel veel zin om direct aan te sluiten bij Vitesse. Technisch directeur Mo Allach omschrijft Mount als 'een veelbelovende middenvelder met uiteenlopende kwaliteiten'. "We hebben hem vaak aan het werk gezien. Met zijn komst, en de andere middenvelders die we aan ons hebben gebonden, hebben we verschillende mogelijkheden om het middenveld in te kleden."