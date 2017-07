Vermeend Ajax-doelwit tekende nog niet bij in Heerenveen: ‘Ik ben relaxed’

Zijn naam wordt gelinkt aan Ajax, maar sc Heerenveen doet er alles aan om de negentienjarige Dennis Johnsen, die nog tot medio 2018 vastligt in het Abe Lenstra Stadion, te behouden. Er ligt een aanbieding op tafel voor verlenging van zijn aflopende contract, maar de Noor heeft nog niet bijgetekend.

Johnsen maakt tijdens de voorbereiding op komend seizoen een goede indruk op de technische staf. "Ik hoop dat ik straks in de competitie het verschil kan maken", vertelt Johnsen in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Ik wil zorgen voor doelpunten en beslissende acties. Ik speelde vandaag (zaterdag tegen Gençlerbirligi, red.) voor het eerst voor behoorlijk wat fans in het stadion. Dat smaakt naar meer. Maar zou ik straks nog niet veel spelen, dan snap ik dat ook."

Gezien de transferperikelen rond Sam Larsson lonkt er evenwel een doorbraak. De Zweed ligt op ramkoers met Heerenveen, nadat hij weigerde te verschijnen op de teamfoto én op de jaarlijkse fandag. "Het is niet eenvoudig om een heel seizoen lang de plaats van Sam in te nemen, maar als ik daadwerkelijk de kans krijg, zal ik het goed doen", aldus Johnsen. "Ik ben relaxed, speel niet met high shoulders. Voorlopig gaat het gewoon prima."

Johnsen sluit niet uit dat zijn werkgever op zoek gaat naar versterkingen op de flanken wanneer Larsson Friesland verlaat. "Als Sam vertrekt, kunnen van de huidige ploeg alleen Arber Zeneli, Martin Ödegaard en ik op de flanken spelen. Martin is normaal gesproken ook nog een nummer tien, dus we hebben nog wat aanvallers nodig. Een beetje concurrentie is wel goed", besluit Johnsen.