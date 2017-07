‘Conte wilde niet zoveel aanpassen en daar was ik de dupe van’

Met Tiemoué Bakayoko, Willy Caballero, Antonio Rüdiger en Álvaro Morata heeft manager Antonio Conte deze zomer al vier spelers mogen verwelkomen op Stamford Bridge. Met name van de Spaanse spits wordt in Londen veel verwacht. Cesc Fàbregas, die met Morata samenspeelt in het nationale team, verwacht dat de 24-jarige aanvaller het goed gaat doen bij Chelsea.

"Ik heb veel gespeeld met Álvaro en kon het altijd goed met hem vinden", vertelt Fàbregas op de clubsite van the Blues. "Hij is een spits met veel potentie, net als Michy Batshuayi. Het is aan hen hoe ver ze komen. Ze zullen onder druk komen te staan, maar als je de spits bent van een grote club, dat moet je daarmee zien om te gaan."

Fàbregas was in de vorige voetbaljaargang geen onbetwiste basisspeler bij de regerend landskampioen en daar baalt de Spanjaard enigszins van: "Vorig seizoen, vanwege het schema zonder Champions League en het feit dat we snel uit de EFL Cup lagen, waren we vaak heel fris. De manager wilde niet zoveel dingen aanpassen en daar was ik de dupe van. Net als Michy en Willian. We moeten gewoon hard blijven werken en onze kansen pakken. Dit seizoen gaan we nog meer wedstrijden spelen, dus alle spelers moeten er klaar voor zijn."

Chelsea is momenteel druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de oefenwedstrijd zaterdag tegen Arsenal (0-3 winst) ging het er heftig aan toe, met als goed voorbeeld de charge van David Ospina op Pedro. Conte vertelt op een persconferentie dat de Spanjaard tien dagen rust moet houden: "De situatie was ernstiger dan ik in eerste instantie had gedacht. We hoopten dat het slechts een hersenschudding zou zijn. Maar naar nu blijkt heeft hij meerdere breukjes opgelopen."