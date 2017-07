‘Met spelers als hij erbij kan PSG de Champions League winnen’

Paris Saint-Germain wordt de afgelopen dagen hardnekkig in verband gebracht met de komst van Neymar en Laurent Blanc denkt dat zijn oude club goede zaken zou doen als het de Braziliaan over weet te nemen van Barcelona. Volgens de Fransman zou PSG in één klap een van de favorieten voor de eindzege in de Champions League worden.