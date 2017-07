‘Als je bij Feyenoord niet speelt en elders wel, zet je geen stap terug’

Bij AZ maakt Marko Vejinovic zaterdag zijn comeback als voetballer op Alkmaarse bodem. Na de verloren oefenwedstrijd tegen Panathinaikos van afgelopen donderdag volgde een 4-3 zege op Jong AZ. Een uitslag waar Vejinovic na afloop niet mee kon leven, maar hem wel het inzicht gaf dat er nog een hoop moet gebeuren bij de Eredivisionist.

"Het resultaat is heel slecht", realiseert de huurling van Feyenoord zich in gesprek met ELF Voetbal. "Ik denk dat de coaching sowieso beter kan. Daar kan ik zelf een grote rol in spelen. Gelukkig is het nog de voorbereiding. Ik ben blij dat zulke leermomenten nu gebeuren en niet in de competitie."

Eenmaal gewend aan zijn nieuwe omgeving moet Vejinovic zijn medespelers steeds beter kunnen maken. Trainer John van den Brom heeft voor de middenvelder een leidende rol in gedachten en zo ziet hij zichzelf graag ook. Vejinovic moet nog wel op conditie komen, maar is dan klaar voor het aankomende seizoen: “Wij moeten iedere wedstrijd voor de winst gaan en hoog eindigen, dus daar hoop ik een bijdrage aan te leveren", stelt hij.

"Ik bekijk het positief", vervolgt de ex-speler van onder meer Heracles Almelo en Vitesse. "Ik zie dit niet als een stap vooruit of achteruit, hoor. Als je bij Feyenoord niet speelt en dat bij een andere club wel kan doen, zet je wat mij betreft in ieder geval geen stap terug. Ik bekijk het positief. Het wordt tijd dat ik mezelf bij AZ kan laten zien."