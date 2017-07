Tete en Depay verliezen van Internazionale in tegenvallende confrontatie

Internazionale heeft maandagmiddag het oefenduel in het kader van de International Champions Cup tegen Olympique Lyon gewonnen (1-0). In een saaie vertoning konden beide teams niet de ander de wil opleggen, waardoor er weinig te beleven viel. Uiteindelijk besliste Stevan Jovetic het duel na gepruts in de Franse defensie.

Memphis Depay en Bertrand Traoré stonden in de basisopstelling van les Gones, terwijl Kenny Tete in de eerste helft vanaf de bank moest toekijken. De ex-Ajacied zag dat zowel de Fransen als de Italianen nauwelijks kansen creëerden. Anthony Lopes en Samir Handanovic konden op eenvoudige wijze hun doel schoon houden: enkele afstandsschoten belandden zonder enige dreiging in de handen van de sluitposten.

Zowel Bruno Génésio als Luciano Spalletti voerden voor aanvang van de tweede helft veel wissels door. Onder anderen Traoré bleef in de kleedkamer achter, terwijl Tete zijn opwachting maakte voor Lyon. Inter begon zeer sterk na rust en dat leidde in minuut 57 voor een grote kans voor Gabriel Barbosa. De aanvaller had, na een assist van Jovetic, vrij baan naar Myziane Maolida, maar de ingevallen doelman kon de inzet van Braziliaanse aanvaller keren.

Depay zorgde na ruim een uur spelen voor een opleving aan Franse kant met een vlammend afstandsschot. Handanovic lette echter goed op en kon de knal tot hoekschop verwerken. In minuut 74 kwam Inter dan toch op voorsprong na geklungel van Lyon. De bal werd op eenvoudige wijze afgepakt, João Mário gaf een goede voorzet en Jovetic tikte simpel binnen. Daarna kregen beide ploegen nog enkele mogelijkheden, maar bleven verdere goals uit.