Man United meldt zich met 78 miljoen euro in Parijs

(The Times)

Manchester City hoopt dat Arsenal zich bedenkt inzake Alexis Sánchez. De Londenaren willen hem niet verkopen aan een competitiegenoot, maar komen mogelijk tot een nieuw inzicht nu zijn transfer naar Paris Saint-Germain lijkt af te ketsen. (The Times)

FC Groningen heeft nog geen enkele club aan de deur gehad voor Sergio Padt en Mimoun Mahi. De twee sterkhouders staan in de hevige belangstelling van clubs uit binnen- en buitenland, maar niemand heeft zich nog gemeld in Groningen. (RTV Noord)