‘Vorig seizoen was hij misschien wel de belangrijkste speler bij Feyenoord’

Sofyan Amrabat is een van de nieuwe gezichten binnen de selectie van Feyenoord. De twintigjarige middenvelder kwam deze zomer over van FC Utrecht en heeft een vierjarig contract gesigneerd in De Kuip. De aankoop van de Rotterdammers, die ongeveer vier miljoen euro kostte, krijgt bij zijn nieuwe werkgever ook te maken met Karim El Ahmadi, die al ploeggenoot van hem was bij het nationale elftal van Marokko.

Amrabat zegt een zeer goede band te hebben met de aanvoerder van de regerend landskampioen. "Ik ken Karim via mijn broer (Nordin Amrabat, red.) al wat langer. Het is fijn om hier iemand te hebben die je goed kent en die je altijd kan helpen. Karim is heel belangrijk voor mij. Hij is heel ervaren en heeft veel meegemaakt", vertelt Amrabat vol lof in gesprek met RTV Rijnmond.

Amrabat kijkt veel naar zijn ploeggenoot. "Vorig seizoen was hij natuurlijk superbelangrijk voor Feyenoord. Misschien wel de belangrijkste speler. Karim is een speler waar ik veel van kan leren, zeker nu hij ook is gaan scoren zoals vorig seizoen.” Volgens de nieuwkomer moet zijn rendement omhoog en kan hij daarvoor een voorbeeld nemen aan El Ahmadi.

El Ahmadi is op zijn beurt lovend over Amrabat: "Hij was bij Utrecht een lastige tegenstander voor ons. Sterk aan de bal, constant aanwezig. Ik ben blij dat hij nu bij ons speelt. Hij speelt voor zijn leeftijd heel volwassen. Voor een middenvelder heeft hij alles: sterk, technisch goed, goede trap… Hij is een complete middenvelder en kan op meerdere posities spelen. Voor zijn leeftijd is hij al heel ver."