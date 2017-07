‘Als jullie Cruijff en Bergkamp konden opleiden, dan moet dat weer kunnen’

Emmanuel Petit is nog altijd fan van het Nederlandse voetbal. De oud-middenvelder van AS Monaco, Chelsea, Barcelona en Arsenal erkent dat het Nederlands voetbal in een dal zit, maar maakt zich daarover geen zorgen. Hij zag Ajax het afgelopen seizoen het voorbeeld geven waaruit Nederland hoop kan putten.

"Bergkamp, Overmars, Kluivert, de broertjes De Boer, Cocu, Reiziger, Bogarde: de individuele klasse waarover Nederland beschikte was ongekend", begint Petit lovend over het Nederlandse voetbal in gesprek met ELF Voetbal Magazine. "En dat met een doelman als Edwin van der Sar onder de lat. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat die generatie nooit een prijs gewonnen heeft."

Intussen is het voetbal in Nederland afgezakt en dat ziet ook Petit. Toch is hij ervan overtuigd dat de glorietijden terug zullen keren. "Vergeet niet dat wij met Frankrijk eenzelfde periode hebben doorgemaakt. Zo gaat het altijd in het voetbal. Na een piek volgt een dal." Volgens de Fransman is het echter wel belangrijk dat Nederland zich aan haar eigen waarden houdt.

"Het belangrijkste voor die omslag is dat jullie trouw blijven aan hetgeen Nederland in het verleden groot heeft gemaakt. Aanvallend voetbal, in de geest van Johan Cruijff. Prachtig voetbal in combinatie met een ijzersterke mentaliteit: daar staat Nederland in mijn ogen voor. Als jullie eerder spelers als Cruijff en Bergkamp konden opleiden, dan moet dat in de toekomst ook kunnen."

Petit zag Ajax een begin maken met een finaleplaats in de Europa League. Davy Klaassen was daarin voor hem de uitblinker. De Fransman denkt dan ook dat Everton een goede slag heeft geslagen. “En Ajax heeft afgelopen seizoen als team laten zien dat Nederland wel degelijk een rooskleurige toekomst wacht. Dat hebben wij Fransen tegen Lyon met eigen ogen kunnen zien. Om stappen te zetten als land heb je clubprestaties nodig. Wat Ajax heeft gepresteerd, is daarom een positief signaal."