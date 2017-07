Manchester City maakt van Mendy duurste verdediger ooit

De transfer van Benjamin Mendy naar Manchester City hing al geruime tijd in de lucht en maandag is de kogel eindelijk door de kerk gegaan. The Sky Blues hebben via de officiële kanalen bekend gemaakt dat de Fransman zijn krabbel heeft gezet onder een vijfjarig contract in het Etihad Stadium. De van AS Monaco overgenomen linksback lost met een transfersom van ruim 58 miljoen euro Kyle Walker af als duurste verdediger aller tijden. City betaalde Tottenham Hotspur vorige week 51 miljoen euro voor de rechtsback.

"Ik ben verheugd dat ik speler ben van Manchester City", aldus Mendy op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Deze club is een van de grootste clubs in Europa en met Josep Guardiola hebben ze een manager die van aanvallend voetbal houdt. Ik weet zeker dat ik de komende jaren succesvol ga zijn hier."

FOTOSPECIAL ?? | En dan te bedenken dat Benjamin Mendy er binnenkort 395 miljoen euro van kan maken! ?? Geplaatst door voetbalzone op zondag 23 juli 2017

Technisch directeur Txiki Begiristain is blij met de komst van de Fransman: "Benjamin heeft alle kwaliteiten dat we zoeken in een back. Voor zo’n jonge speler heeft hij al heel veel op topniveau gespeeld. Hij is ongetwijfeld een van de beste backs ter wereld. Hij was tevens onze nummer één doelwit voor die positie. We zijn ontzettend blij dat hij nu bij City zit en is een welkome aanvulling van de selectie."

De 23-jarige Mendy maakte een jaar geleden voor dertien miljoen euro de overstap van Olympique Marseille naar Monaco, waar hij in het kampioensjaar een belangrijke rol vervulde. City heeft genoeg ruimte in de selectie, aangezien de club deze zomer afscheid heeft genomen van onder meer Gaël Clichy, Bacary Sagna, Pablo Zabaleta en Aleksandar Kolarov. Guardiola kreeg daar tot dusver Kyle Walker en Danilo voor terug en nu volgt dus ook Mendy.