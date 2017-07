‘Ik was erg verdrietig, maar toen nam Rooney mijn hand en zei hij mijn naam’

David Neres kwam afgelopen januari voor twaalf miljoen euro over van São Paolo en kende een moeilijke start in dienst van Ajax. Inmiddels heeft hij zijn weg bij de club gevonden en communiceert hij veel beter dan in het begin. De jonge Braziliaan geeft aan zich vertrouwd te voelen in Amsterdam. "Nu heb ik mijn eigen huis", vertelt Neres in gesprek met ESPN.

"In het begin was het vooral lastig vanwege de kou en daarnaast wist ik van niets", aldus de twintigjarige buitenspeler, die tot de zomer van 2021 vastligt bij Ajax. "Toen mijn broer naar Nederland kwam veranderde alles. Na de training bracht ik veel tijd door in een hotel of ging ik uit eten. Ook ging ik vaak naar het huis van een vriend van mij die ook gespeeld heeft voor São Paulo."

Neres staat er ook in de selectie van Ajax niet alleen voor. Vooral de Zuid-Amerikanen betekenden veel voor hem. "Het mooie is dat iedereen Engels spreekt, maar ik... Ik ben bezig met lessen Engels en het gaat steeds beter. Ik als enige Braziliaan in de selectie heb veel hulp gekregen van de Colombianen in de selectie (Davinson Sánchez en Mateo Cassierra, red.). Ik praat veel met hen, omdat de Spaanse taal vergelijkbaar is met de Portugese en zo werden we vrienden."

Een vervelend, maar tegelijkertijd ook mooi moment beleefde Neres na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United. "Ik was erg verdrietig, maar toen nam Rooney mijn hand en zei hij mijn naam. Op dat moment vergat ik alles, zelfs een beetje verdriet verdween. Hij is een van mijn idolen." Neres laat weten ambitieus te zijn: "Ik wil titels winnen en mijn kans in het nationale team van Brazilië afdwingen. Het zal lastig worden, maar ik ga er hard voor werken."