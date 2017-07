Manchester United krijgt slecht nieuws: ‘Hij is een speler van Bayern München’

Carlo Ancelotti is kraakhelder over de toekomst van Arturo Vidal: hij blijft bij Bayern München. De Italiaanse oefenmeester ziet in de middenvelder een belangrijke schakel voor zijn team komend seizoen en gaat dus niet verkassen, ook niet naar het geïnteresseerde Manchester United. Ancelotti geeft aan dat Renato Sanches de Duitse landskampioen mogelijk wel kan verlaten.

Vidal wordt al een tijdje gelinkt aan the Red Devils. Manager José Mourinho zou de dertigjarige mannetjesputter graag aan zijn selectie willen toevoegen, maar Ancelotti wil Vidal niet kwijtraken. "Over Vidal ben ik duidelijk: absoluut niet", zegt de trainer van der Rekordmeister desgevraagd op een persconferentie. "Hij is een speler van Bayern en ik heb heel veel vertrouwen in hem."

"Ik weet dat er geruchten zijn en we zijn eraan gewend. Hij gaat honderd procent bij ons blijven, daar ben ik echt zeker van", verzekert Ancelotti. Sanches mag eventueel wel Beieren verlaten. "Op het moment traint hij met ons. We moeten uiteindelijk een beslissing maken. Een transfer zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar er bestaat ook de mogelijkheid dat hij dit seizoen bij ons blijft."

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft in een eerder stadium al aangegeven dat Sanches bij het juiste bedrag weg mag. Tevens heeft de preses bevestigd dat AC Milan in de markt is voor de jonge Portugees: "Als clubs interesse hebben in een speler van Bayern, dan moeten ze bereid zijn om veel geld op tafel te leggen en ik denk niet dat Milan bereid is om te voldoen aan onze eisen. Een bod van 48 miljoen euro op Renato zouden wij zeker niet slecht vinden..."