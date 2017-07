‘Cassano besluit voor tweede keer binnen een week te stoppen met voetbal’

Antonio Cassano houdt de gemoederen in Italië flink bezig. De aanvaller heeft voor de tweede keer binnen een week besloten om te stoppen als voetballer, schrijft Sky Italia maandagmiddag. De beslissing zou definitief zijn, al moet de kleurrijke Italiaan nog wel overeenstemming bereiken met Hellas Verona over de ontbinding van zijn contract.

Twee weken geleden tekende Cassano voor een seizoen bij Hellas. Vorige week dinsdag maakte de 39-voudig international echter bekend te zullen stoppen, om enkele uren later terug te komen op die beslissing. "Ik had het zwaar vanochtend en had een moment van zwakte. Ik beslis vaak met mijn onderbuik, maar nu heb ik gekozen om met mijn hoofd te beslissen", verklaarde Cassano zijn besluit om toch weer door te gaan.

De 34-jarige aanvaller zou echter veel stress ervaren en vindt het niet fijn om gescheiden van de rest van zijn familie te wonen. De eerste keer slaagde Hellas erin om hem op andere gedachten te brengen, maar dat lijkt nu niet meer te gaan lukken. Cassano debuteerde bij Bari en speelde daarna achtereenvolgens voor AS Roma, Real Madrid, Sampdoria, AC Milan, Internazionale, Parma en opnieuw Sampdoria. Voor die laatste club kwam hij de afgelopen voetbaljaargang geen enkele keer in actie.