‘Van Bommel topkandidaat voor leidende functie bij Bayern München’

Mark van Bommel is net begonnen als trainer van het Onder-19 elftal van PSV, maar het zou kunnen dat er alweer snel een einde komt aan zijn dienstverband in Eindhoven. Het Duitse Eurosport meent namelijk te weten dat Van Bommel de topkandidaat voor de functie van sportief directeur bij Bayern München is.

Als de voormalige middenvelder, die ook actief is als assistent-bondscoach van Saoedi-Arabië, er inderdaad voor kiest om aan de slag te gaan in de Allianz Arena, wordt hij de opvolger van Matthias Sammer. De Duitser moest vorig jaar wegens gezondheidsproblemen zijn taken neerleggen en keerde daarna niet meer terug. Philipp Lahm gold een aantal maanden geleden als de favoriet voor de functie, maar de Bayern-icoon wilde meteen een positie in het bestuur. Andere kandidaten als Thomas Linke en Oliver Kahn zijn volgens het Duitse medium niet meer in beeld.

Van Bommel speelde in het verleden al vijf jaar voor Bayern en bouwde daar een goede band op met het clubbestuur. De oud-international is goed bevriend met Uli Hoeness en was onlangs al in beeld om coach van de beloften of assistent van Carlo Ancelotti te worden. Daarnaast spreekt Van Bommel een aantal talen en past hij in het profiel dat Hoeness op heeft gesteld voor de functie.

“Ik denk dat we binnenkort een nieuwe sportief directeur zullen presenteren. Karl-Heinz Rummenigge en ik hebben een hoop lange reizen naar China gemaakt en veel tijd gehad om te praten. We zoeken een soort minister van binnenlandse zaken, de belangrijkste contactpersoon voor de coach, de spelers, de staf, de medische afdeling en alle andere leden van het team, net als de leden van het bestuur en de directie”, legde Hoeness uit.