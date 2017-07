‘Luuk de Jong kan voor minder dan tien miljoen euro terugkeren in Duitsland’

Hannover 96 overweegt Luuk de Jong terug te halen naar Duitsland. De aanvoerder van PSV ziet een transfer naar de Bundesliga-club ook wel zitten, schrijft Sportbuzzer maandagochtend. Volgens de sportwebsite uit Hannover is De Jong voor minder dan tien miljoen euro op te halen uit Eindhoven.

De Jong geldt als alternatief voor de gedroomde aanwinst Anthony Ujah, die speelt voor het Chinese Liaoning Whowin. Naar verluidt heeft Hannover meer dan zes miljoen euro over voor Ujah, maar het is de vraag of zijn club medewerking verleent. Liaoning Whowin is verwikkeld in een strijd tegen degradatie en ziet het vermoedelijk niet zitten om plots afscheid te nemen van een vaste basisspeler. De adviseurs van de voormalig Werder Bremen-spits zouden het weekend hebben doorgebracht in China, om de opties te bekijken.

Het is ook denkbaar dat Hannover zich met beide spitsen gaat versterken. De club zou De Jong dan in de zomer willen overnemen en Ujah pas in de winterse transferperiode. Dan zit het seizoen in China erop. Hannover eindigde vorig seizoen als tweede in de 2. Bundesliga, wat voldoende was om te promoveren. Die Roten zijn daarom bezig om een selectie samen te stellen die meekan in de Bundesliga. "In de voorhoede moeten we zeker iets doen", benadrukte trainer André Breitenreiter zondag nog.

Ondertussen bereidt De Jong zich voor op het nieuwe seizoen bij PSV. De aanvaller, die tussen de zomer van 2012 en de winter van 2014 tot 36 wedstrijden en 6 doelpunten kwam voor Borussia Mönchengladbach, heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. Hij was het afgelopen jaar goed voor slechts 8 doelpunten in 32 duels, maar in de twee jaar daarvoor speelde De Jong een belangrijke rol in de kampioensseizoenen van PSV. Het contract van de 26-jarige spits loopt nog drie seizoenen door.