Eerste Champions League-ontmoeting Ajax in Spaanse handen

Ajax krijgt aanstaande woensdag als het het in de voorronde van de Champions League opneemt tegen OGC Nice te maken met een Spaanse arbiter. De UEFA heeft maandagochtend via de officiële kanalen bekend gemaakt dat het duel in handen zal zijn van Carlos del Cerro Grande.

De scheidsrechter wordt bijgestaan door assistenten Juan Carlos Yuste Jiménez en Abraham Álvarez Cantón. José Maria Sánchez Martinez is de vierde official van dienst. Voor Del Cerro Grande wordt het zijn vierde duel in de voorrondes van het miljardenbal, in het hoofdtoernooi kwam hij nog niet in actie. Wel had de 41-jarige Spanjaard tweemaal de leiding in een wedstrijd in de Europa League, waaronder het duel tussen Vitesse en het Roemeense Petrolul Ploiesti in 2013.

Ajax zal zich woensdagavond een goede uitgangspositie willen verschaffen om de play-offs van het kwalificatietoernooi voor de Champions League te bereiken. De return tegen les Aiglons wordt een week later in de Johan Cruijff ArenA gespeeld.

Naast het duel van Ajax heeft de UEFA ook bekend gemaakt welke scheidsrechters de Europa League-wedstrijden van PSV en FC Utrecht in goede banen moeten leiden. De Eindhovenaren krijgen donderdag in de thuiswedstrijd tegen NK Osijek te maken met de Schotse arbiter Andrew Dallas, terwijl FC Utrecht in het duel in eigen huis met Lech Poznan de Macedoniër Aleksandar Stavrev tegen zal komen op het veld.