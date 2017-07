Ronaldo: ‘Je hebt mij, Messi, Neymar, Lewandowski en Higuaín’

Het wordt volgens Cristiano Ronaldo geen eenvoudige opgave om de Ballon d'Or opnieuw te verdienen. Na het kampioenschap en de gewonnen Champions League geldt de aanvaller van Real Madrid als favoriet, maar hij ziet voldoende concurrentie. Ronaldo is in een constante strijd verwikkeld met een aantal Europese aanvallers, vertelt hij.

"Natuurlijk zal er altijd een strijd zijn. Je hebt mij, Lionel Messi, Neymar, Robert Lewandowski en Gonzalo Higuaín", somt CR7 op in gesprek met ESPN. De Portugees noemt zo'n concurrentiestrijd 'gezond'. "Het motiveert mij. Ik wil ieder jaar beter zijn dan zij. Je moet altijd proberen de strijd aan te gaan met de allerbesten, want daar blijf je scherp van. Je mag nooit je focus verliezen, anders gaan ze jou voorbij."

Ronaldo won in 2016 voor de vierde keer de Ballon d'Or. Hij was deze zomer actief op de Confederations Cup in Rusland en geniet daarom nog van zijn vakantie. De sterspeler was zondag in Beijing voor een sponsorevenement en voegt zich binnenkort bij de selectie van Real. Bij de bookmakers is Ronaldo topfavoriet om de Ballon d'Or binnen te halen, maar pas in december wordt bekend wie ervandoor gaat met de prestigieuze trofee.