NAC Breda maakt nieuwe deal met Man City bekend via eigenaardige tweet

James Horsfield keert terug bij NAC Breda. De verdediger mocht ondanks een doorlopend contract transfervrij vertrekken bij Manchester City en tekent een contract voor drie seizoenen in Breda, zo maakt NAC bekend. Het afgelopen halfjaar kwam Horsfield op huurbasis al uit voor NAC, waarvoor hij zestien duels in de Jupiler League speelde.

De promovendus maakt zijn komst bekend in een officieel statement, kort nadat de club via Twitter al vooruitliep op de komst van de Engelsman. De Bredanaars plaatsten maandagochtend een gif van een paard met hooggeheven been op een veld, ofwel een 'horse on the field'. De 21-jarige Horsfield, die op alle posities in de achterhoede inzetbaar is, had nog een contract voor een jaar in het Etihad Stadium.

Eerder nam NAC al Angeliño, Thierry Ambrose, Pablo Mari, Thomas Agyepong, Paolo Fernandes en Manu García op huurbasis over van Manchester City. Bovendien haalde NAC Nigel Bertrams weg bij Willem II, terwijl Rai Vloet en Menno Koch de overstap maakten van PSV naar Breda. Horsfield wordt dus de tiende nieuweling bij de ploeg van Stijn Vreven.

"James is vorig seizoen van grote waarde geweest voor ons", beseft technisch directeur Hans Smulders van NAC. "Hij heeft gepresteerd op het veld, werd populair bij onze supporters en heeft met zijn ervaring en natuurlijk leiderschap een belangrijke rol gespeeld bij het inpassen van de andere huurlingen van Manchester City. Daar kun je nog bij optellen dat hij ook nog eens multifunctioneel inzetbaar is."