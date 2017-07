Actief Juventus maakt transfer van veertig miljoen euro wereldkundig

Juventus heeft de zevende zomeraanwinst definitief binnen. De kampioen van Italië maakt via de officiële kanalen melding van de komst van Federico Bernardeschi. Met de transfer is een bedrag van veertig miljoen euro gemoeid, exclusief variabelen. Bovendien heeft Fiorentina een doorverkooppercentage van tien procent bedongen, tot een maximum van vijf miljoen euro.

Bernardeschi tekent voor vijf seizoenen in Turijn. De aanvaller was al wekenlang een belangrijk doelwit van Juventus, maar de onderhandelingen met Fiorentina verliepen moeizaam. Vorige week kwam er alsnog een doorbraak, nadat beide clubs overeenstemming bereikten. Zelf was Bernardeschi al akkoord over een jaarsalaris van naar verluidt vier miljoen euro. Het was dus enkel wachten op witte rook van de clubs. Maandagochtend meldde Juventus al dat Bernardeschi de medische keuring doorliep op J Medical en die heeft geen problemen aan het licht gebracht.

Federico Bernardeschi kwam in 72 duels voor Fiorentina tot 14 doelpunten.

De 23-jarige smaakmaker is een exponent uit de jeugdopleiding van Fiorentina. Hij kwam sinds 2013 tot 72 duels voor La Viola in de Serie A, waarin hij 14 keer scoorde. In het seizoen 2013/14 werd Bernardeschi verhuurd aan Crotone. De buitenspeler maakte bij het afgelopen EK Onder-21 indruk bij de nationale ploeg van Italië en mede daardoor was vertrek onvermijdelijk. Behalve Juventus hadden ook Internazionale, Arsenal, Manchester City en Chelsea interesse, maar de voorkeur van Bernardeschi zou altijd bij de Oude Dame hebben gelegen.

De verliezend Champions League-finalist van het afgelopen seizoen hoopte hem nog voor het vertrek naar de Verenigde Staten te kunnen vastleggen, maar de aanwinst zal spoedig aansluiten en kan over drie dagen mogelijk al debuteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hij wordt na Mehdi Benatia, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Rodrigo Bentancur, de definitief overgenomen Juan Cuadrado en huurling Douglas Costa de zevende aanwinst voor trainer Massimiliano Allegri.