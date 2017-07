'Sporting Portugal komt na advies van Jorge Jesus uit bij vertrokken AZ'er'

Mattias Johansson heeft zichzelf in de kijker gespeeld bij Sporting Portugal. De topclub ziet in de transfervrije rechtsback een concurrent voor de kersverse aanwinst Cristiano Piccini, aldus Record. Toch zou de komst van de voormalig AZ-verdediger geen prioriteit genieten in het José Alvalade-stadion.

Trainer Jorge Jesus heeft de club dringend geadviseerd om een rechterverdediger binnen te halen, maar voorzitter Bruno de Carvalho vindt andere transferdossiers momenteel belangrijker. De club van Bas Dost, Marvin Zeegelaar en Luc Castaignos versterkte zich deze zomer voor 23,6 miljoen euro al met Piccini, Marcos Acuña, Bruno Fernandes, Mattheus en Leonardo Ruiz. Bovendien werden André Pinto en Jérémy Mathieu transfervrij overgenomen.

Om ruimte maken voor nieuwe spelers, wil de voorzitter eerst enkele uitgaande transfers afronden. Daarna gaat de aandacht mogelijk uit naar Johansson, die afgelopen zomer na vijfenhalf jaar vertrok bij AZ. In die periode kwam hij tot 129 wedstrijden en 6 doelpunten. De 25-jarige Zweed had een aflopend contract en besloot dat niet te verlengen, omdat hij een nieuwe uitdaging wilde. Hij werd eerder gelinkt aan Galatasaray en Dynamo Moskou.