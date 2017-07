‘Liverpool wacht na vredesbesprekingen op U-bocht omtrent Van Dijk’

Hoewel Virgil van Dijk uit de selectie is gezet bij Southampton, is Liverpool huiverig om toe te happen. Dat schrijft de Daily Mirror maandagochtend. The Reds weten dat Van Dijk graag de overstap naar Anfield maakt, maar Liverpool wil de goede verstandhouding met Southampton niet op het spel zetten. Pas als de competitiegenoot het standpunt laat varen dat Van Dijk deze zomer niet vertrekt, wil Liverpool toeslaan.

De relatie tussen beide clubs liep een deuk op, doordat Liverpool zonder toestemming van Southampton contact zocht met Van Dijk. Eerder deze maand publiceerde de topclub een statement om excuses aan te bieden en de interesse formeel te beëindigen. Daardoor hebben Southampton en Liverpool inmiddels een betere werkrelatie en dat wordt op Anfield te waardevol geacht om te riskeren met een nieuwe poging voor Van Dijk.

Sinds het uitbrengen van het statement staan de clubs 'op het hoogste niveau' met elkaar in contact en de vredesbesprekingen hebben effect gesorteerd. De afgelopen drie jaar nam Liverpool spelers als Sadio Mané, Nathaniel Clyne, Adam Lallana, Dejan Lovren en Rickie Lambert over van the Saints. Er is Liverpool dus veel aan gelegen om Southampton niet andermaal in het harnas te jagen, om toekomstige transfers niet onmogelijk te maken.

Van Dijk traint individueel bij Southampton en hoopt dat zijn club toestemming verleent aan een overstap naar Liverpool. Deze week reist de Nederlander niet met de rest van de selectie af naar Frankrijk voor een trainingskamp. Eigenaar Katharina Liebherr, voorzitter Ralph Krueger, algemeen directeur Les Reed en directeur Ross Wilson staan echter vierkant achter trainer Mauricio Pellegrino, die hoopt op een scenario waarin Van Dijk deze zomer bij Southampton blijft.