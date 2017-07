NAC Breda verlengt met Damen en stalt hem in de Jupiler League

NAC Breda heeft het contract van Grad Damen verlengd tot medio 2019 en verhuurt hem komend seizoen aan Helmond Sport. Dat bevestigt de Eredivisie-club via de officiële kanalen. De vorige verbintenis van de middenvelder liep af in 2018. Onder trainer Roy Hendriksen hoopt Damen veel speelminuten te gaan maken in de Jupiler League, waar hij in Breda niet zeker was van een basisplaats.

Damen werd opgeleid bij NAC, waar hij sinds zijn negende speelt. “Wij zijn tevreden dat wij het contract van Grad hebben verlengd en direct een podium voor hem hebben gevonden om zich aankomend seizoen verder door te ontwikkelen”, zegt technisch directeur Hans Smulders. “Voor iedere speler werken we met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Bij Helmond Sport kan Grad minuten maken en spelen onder weerstand. Op dit moment is dat voor hem cruciaal in zijn ontwikkeling.”

In Helmond is men blij met de komst van Damen. “Grad heeft een sterke drang om zich te bewijzen en verder te ontwikkelen bij Helmond Sport. Met zijn voetballende vermogen en technische vaardigheden is hij een aanvulling op onze selectie”, aldus hoofdtrainer Roy Hendriksen.