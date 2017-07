‘Manchester City-paria maakt zich met ’arrogante houding‘ ongeliefd in VS’

Samir Nasri werd verrassenderwijs toegevoegd aan de spelersgroep van Manchester City die vorige week afreisde naar de Verenigde Staten. De club hoopt de middenvelder te verkopen, maar tot die tijd lijkt Josep Guardiola hem bij de groep te houden. Volgens de Daily Mail zijn de overige spelers daar niet blij mee en vragen ze zich af wat Nasri bij de groep doet.

Het afgelopen seizoen bracht Nasri op huurbasis door bij Sevilla. Hij is verwikkeld in een onderzoek van de UEFA naar een vermeende overtreding van de dopingregels, maar mocht vrijdagnacht invallen in de wedstrijd tegen Manchester United in het kader van de International Champions Cup. De dertigjarige Fransman zou echter 'erg ongeliefd' zijn vanwege zijn 'arrogante houding'. Een deel van de selectie ziet hem liever teruggaan naar Manchester, vertelt een door de krant opgevoerde bron. Momenteel verblijft de spelersgroep in Los Angeles en Nasri traint 'gewoon' mee.

Nasri staat nog twee seizoenen onder contract in het Etihad Stadium, maar lijkt niet op speeltijd te hoeven rekenen. Het dopingonderzoek bemoeilijkt de zoektocht naar een nieuwe club echter. Nasri bezocht de kliniek Drip Doctors, die bekendstaat om het toedienen van vitamine-injecties. Die zijn niet verboden, zolang het gaat om minder dan vijftig milliliter. Bovendien moet de betreffende substantie niet op de lijst van verboden middelen van anti-dopingagentschap WADA staan. Als Nasri schuldig wordt bevonden, hangt hem een schorsing van vier jaar boven het hoofd.