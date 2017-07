‘Onafwendbare’ transfer in Groningen: ‘Dan houdt het op’

FC Groningen nam onlangs afscheid van Simon Tibbling, die naar het Deense Bröndby IF vertrok. De Eredivisie-club ontving 700.000 euro voor de middenvelder, die in 2014 1,3 miljoen euro kostte. Volgens het Dagblad van het Noorden was een vertrek van Tibbling ‘onafwendbaar geworden’. De 22-jarige Zweed wilde na 2,5 jaar weer weg uit Nederland.

Hoofdtrainer Ernest Faber ligt niet wakker van het vertrek van Tibbling. "Wij hebben hem alle mogelijkheden gegeven om zichzelf te ontwikkelen, maar als je het hier niet meer ziet zitten, houdt het op", laat hij weten.

De Groningers hebben weinig haast met het aantrekken van een vervanger. "Als we iets zoeken, is dat voor een positie waarvoor we niet iets in eigen huis hebben lopen. We hebben veel spelers met verschillende mogelijkheden. Bovendien lopen er interessante jongens vanuit de jeugdopleiding rond. Ik heb ook niet zo’n haast. Er is nog tijd genoeg."