Wenger: ‘PSG kan Alexis niet krijgen, dus gaan ze voor Neymar’

Alexis Sánchez lijkt zijn laatste wedstrijd voor Arsenal gespeeld te hebben nu de geruchten over een transfer naar Paris Saint-Germain oplaaien. De Chileense aanvaller zou via zijn zaakwaarnemer al onderhandeld hebben met de Franse topclub. Arsenal-manager Arsène Wenger gelooft de geruchten niet en gaat er vanuit dat de international komend seizoen gewoon bij the Gunners speelt/

Op de clubwebsite gaat Wenger in op de geruchten dat Sánchez in Parijs zou zijn: “Nee, dat denk ik niet”, aldus de coach, die de geruchten in de Franse media tegenspreekt. “Ik heb L’Équipe de laatste drie of vier dagen gelezen. Ze zijn van Sánchez naar Neymar gegaan. Vandaag hebben we het over Neymar, drie dagen eerder ging het nog over Alexis. Ze zullen onderwerpen moeten hebben om over te schrijven.”

Wenger denkt wel te weten waarom PSG overgestapt zou zijn van Sánchez naar Neymar, die volgens Gerard Piqué overigens gewoon bij Barcelona blijft. “Ze kunnen Sánchez niet krijgen, dus gaan ze voor Neymar.” Wenger benadrukt dat hij verwacht dat de Chileen komend seizoen voor Arsenal speelt en dat de aanvaller geen transferverzoek heeft ingediend. “We staan er financieel sterk voor. We willen onze beste spelers houden. Overal is een gevecht gaande voor topspelers.”