De Boer onder de indruk: ‘Als ik hem moet vergelijken, noem ik Neymar’

Als er iemand veel indruk op Frank de Boer heeft gemaakt tijdens zijn eerste weken bij Crystal Palace, dan is het Wilfried Zaha. De Ivoriaanse buitenspeler is bezig aan een sterke voorbereiding op het nieuwe seizoen en dat is de nieuwe manager niet ontgaan. De Nederlandse trainer durft de vergelijking met Barcelona-ster Neymar zelfs te maken.

“Als je puur kijkt naar wat hij allemaal kan en ik een voorbeeld moet noemen, dan is dat voor mij Neymar”, aldus De Boer volgens de Daily Mirror. “Hij heeft dat snelle voetenwerk en is zo vertrokken. Hij is dun en ontzettend snel. Hij kan een pass geven en meteen vertrokken zijn. Om met zo’n snelheid nog de controle te behouden, dat is een kwaliteit waar slechts weinig spelers over beschikken. Als ik hem moet vergelijken met iemand dan noem ik Neymar.”

Crystal Palace wist degradatie vorig seizoen onder leiding van manager Sam Allardyce te ontlopen. Dit seizoen moet het anders gaan in Londen en is lijfsbehoud niet meer genoeg. De clubleiding wil aantrekkelijk voetbal zien en daarom is De Boer aangenomen. “Met het aantrekken van mij weet de club dat ze iets anders te zien gaan krijgen. Ze willen het voetbal van vorig seizoen niet meer. Nogmaals, veel respect voor Sam, ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan.”

“Nu moeten we een solide club worden en de volgende stap zetten”, gaat De Boer verder. “Ik heb veel respect voor Sam, hij heeft ze gered. We willen nu wat anders. Hij speelde een soort voetbal om te overleven. Als we een solide club willen worden, dan moeten we dingen anders gaan doen en dat probeer ik te bewerkstelligen. Sam heeft gedaan wat hij kon, een geweldig resultaat. Bij Ajax incasseerde mijn team altijd het minste aantal doelpunten. Daar ben ik goed in en hopelijk gaan we dat hier ook zien.”