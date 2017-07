‘Feyenoord heeft binnen 48 uur duidelijkheid over potentiële versterking’

Feyenoord krijgt binnen 48 uur duidelijkheid over Steven Berghuis. De Rotterdammers werken achter de schermen hard aan de komst van de rechtsbuiten, maar een akkoord met Watford is nog niet bereikt. Volgens De Telegraaf weet trainer Giovanni van Bronckhorst snel of hij komend seizoen de beschikking heeft over de Oranje-international, die vorig seizoen werd gehuurd.

Het is echter de vraag of Watford wil meewerken aan een vertrek van Berghuis. De aanvaller maakte de gehele voorbereiding mee met zijn Engelse werkgever en startte afgelopen zaterdag in Oostenrijk nog in de basis in het oefenduel met SD Eibar (1-0 winst). Volgens het genoemde dagblad is dat een sterk signaal dat Berghuis er niet zomaar bijhangt in de selectie bij Watford.

De toekomst van Berghuis bij Watford is afhankelijk van de stootkracht van Watford op de transfermarkt. Er werden deze zomer al twee middenvelders en een verdediger aangetrokken, aanvallende versterkingen bleven tot dusver uit. Lazar Marakovic, aanvaller van Liverpool, staat hoog op het lijstje van the Hornets. Hij werd drie jaar geleden voor 25 miljoen euro aangetrokken door the Reds, maar zijn verblijf op Anfield is niet uitgelopen op een succes. Manager Jürgen Klopp maakte reeds bekend dat de Markovic mag vertrekken en Watford bood al twaalf miljoen euro.