‘Opvallende keuze Ajax na mislukte zoektocht naar linksback’

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe linksback, is op niets uitgelopen. De Amsterdammers zochten naar een stand-in voor eerste keus Nick Viergever, maar zijn daar niet in geslaagd. Daarom heeft de club besloten om Mitchell Dijks aan zijn contract tot medio 2018 te houden. Daarmee troeft het PSV af, want de Eindhovenaren overwogen Dijks aan te trekken.

De Telegraaf meldt maandag dat Ajax in de Eredivisie geen betere linkervleugelverdediger wist te vinden. Over de grens werden deze wel gevonden, maar die spelers bleken onhaalbaar omdat zij niet naar Nederland willen. “Uiteindelijk moest Ajax over de grens vissen in een vijver vol backs, die niet beter werden bevonden dan Dijks”, schrijft het dagblad.

Dijks wordt nu door trainer Marcel Keizer gezien als de ideale vervanger van Viergever. "Mitchell heeft vrijdag een goed gesprek met Keizer gehad”, zegt zijn zaakwaarnemer Dick van Burik. "Daar sprak vertrouwen uit.” Ajax had geen rekening gehouden met het aanblijven van Dijks en heeft hem dan ook niet ingeschreven bij de UEFA voor de Europese wedstrijden. De Amsterdammers gaan er nu alles aan doen om hem alsnog speelgerechtigd te krijgen voor de ontmoeting met OGC Nice.