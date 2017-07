‘Liverpool wil record verbreken voor Van Dijk en wacht op signaal van ‘Saints’’

Liverpool is bereid om de portemonnee te trekken voor Virgil van Dijk, maar gaat zich alleen melden als Southampton duidelijk maakt dat eventuele aanbiedingen voor de Oranje-international overwogen worden. Dat schrijft Liverpool Echo zondagavond. Mochten the Saints open te staan voor de verkoop van Van Dijk, dan wil Liverpool een bod van 66,8 miljoen euro uitbrengen.

Van Dijk heeft bij Southampton een doorlopend contract tot de zomer van 2022 en de club heeft al duidelijk gemaakt dat de verdediger deze zomer niet verkocht wordt. Liverpool hoopt Southampton echter te overtuigen en wil van Van Dijk de duurste verdediger ter wereld maken. Zelf staat de ex-speler van FC Groningen en Celtic welwillend tegenover een vertrek. Hij heeft bij de clubleiding al aangegeven dat hij weg wil en traint niet meer mee met de selectie.

“Hij heeft gezegd dat hij niet meer beschikbaar is omdat hij wil vertrekken. Dat is zijn besluit”, zei manager Mauricio Pellegrino afgelopen vrijdag tegenover Southern Daily Echo. “Mijn band met Virgil is uitstekend. Ik ben vanaf de eerste dag heel duidelijk naar hem toe geweest. De club was ook duidelijk en zij hebben mij verteld dat ze Virgil niet verkopen.”