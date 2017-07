PSG lijkt Neymar te moeten vergeten na tweet Piqué: ‘Se queda’

Neymar wordt al weken sterk in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. Terwijl de Braziliaan zich weigert uit te spreken over zijn nabije toekomst, is het ploeggenoot Gerard Piqué die zijn toekomstplannen openbaar maakt. De Spaans international plaatste zondagavond een foto van zichzelf met Neymar op Twitter, met daarbij de tekst: ‘se queda’, wat ‘hij blijft’ betekent.

Volgens Mundo Deportivo hebben Lionel Messi, Luis Suárez en Piqué gesprekken gevoerd met Neymar om hem te overtuigen van een toekomst in Camp Nou. Vooral het gesprek met Piqué was 'intens'. Duidelijkheid over de toekomst van Neymar wordt spoedig verwacht, maar de Catalaanse sportkrant meldt dat Neymar altijd de intentie had om in Camp Nou te blijven. PSG zou echter bereid zijn om 222 miljoen euro voor hem te betalen en dat bracht de aanvaller aan het twijfelen.

Gerard Piqué lijkt een einde te maken aan alle geruchten over een eventuele transfer van Neymar. De Braziliaan blijft, schrijft de Spanjaard op Twitter. #neymar #pique #barcelona #psg A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jul 23, 2017 at 2:05pm PDT

Naast Messi, Suárez en Piqué zouden ook vicevoorzitter Jordi Mestre, bestuursleden Javier Bordas en Raul Sanllehi en André Cury, die een belangrijke rol speelde bij de komst van Neymar, in hebben gepraat op de aanvaller.