Willems imponeert bij nieuwe werkgever: ‘Een ware krachtpatser’

Jetro Willems heeft drie dagen kunnen wennen bij Eintracht Frankfurt. De ex-verdediger van PSV, die overkwam voor een bedrag van zes miljoen euro, imponeert bij de Duitse club, met name door zijn fysieke gesteldheid. Zijn teamgenoten en leidinggevenden zijn blij met de komst van de Nederlander.

Spits Luka Jovic heeft al enkele pittige duels met Willems uitgevochten. "Hij is een echte vechter en fysiek sterk, echt een versterking voor ons. Ik heb hem al een paar keer zien spelen bij PSV en ik ben heel blij dat hij nu bij ons zit", aldus de Servische aanvaller tegenover BILD. Sportief directeur Brüno Hübner beaamt dit: "Een ware krachtpatser! Hij zei wel dat de training hier iets anders is dan in Nederland. Maar hij went er wel aan."

Ook trainer Niko Kovac is onder de indruk van de kwaliteiten van Willems. "Hij brengt veel aanvallende impulsen en komt veel op. Dat is precies wat wij wilden: meer actie op de flanken. Hiervoor hadden wij types zoals Jetro nodig. Hij brengt altijd energie en kracht in ons spel en hij kan dat tot het einde toe volhouden."

Willems gaf eerder al aan blij te zijn met de transfer. "Ik wilde naar een club die mij het perspectief bood om regelmatig te spelen", vertelde Willems op de officiële website van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb zeer goede gesprekken gevoerd met het bestuur van de club en met de hoofdtrainer. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij Eintracht de volgende stap in mijn loopbaan kan zetten." De vleugelverdediger gaat met rugnummer 15 het nieuwe Bundesliga-seizoen in.