De Vos op proef bij Stoke City: ‘Wij moeten als Achilles onze plaats weten'

Justin de Vos, verdediger van Achilles’29, is op proef bij Stoke City. De achttienjarige mandekker van Curaçaose afkomst loopt een week stage en speelde zaterdag mee in een oefenwedstrijd met de beloftenploeg van de club uit de Premier League.

De Vos speelde vorig seizoen bijna alle competitiewedstrijden in de derde divisie met Jong Achilles. Hij debuteerde ook in de Jupiler League, tegen RKC Waalwijk in oktober. Voor zijn tijd bij Achilles speelde hij in de jeugd van De Meern. Het talent werd eerder deze zomer doorgeschoven vanuit Jong Achilles naar de selectie van de Groesbeekse club uit de tweede divisie.

Stoke meldde zich volgens technisch manager Frans Derks via de zaakwaarnemer van de speler rechtstreeks bij de club. "Ik heb hem toestemming gegeven om te gaan, wij moeten als Achilles even onze plaats weten op de voetballadder als hij zo’n kans krijgt", zegt de sportbestuur in gesprek met de Gelderlander.

Wel voegt Derks eraan toe dat het uitsluitend om een proefperiode gaat: "Er is dus nog niks rond. Hij heeft een tweejarig contract bij ons, dus als het daar niks wordt sluit hij gewoon weer aan." Wellicht ontvangt de club een vergoeding voor De Vos. "Mocht Stoke City hem wel willen hebben, dan moeten ze zijn contract afkopen. Maar het gaat dan niet om een buitenproportioneel bedrag", aldus Derks.